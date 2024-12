Un incendio è andato completamente distrutto questa mattina a in Via Rivaletto 82 a Sant’Alberto di Ravenna. Le fiamme sono divampate prima dell’alba e due donne (madre e figlia) hanno dovuto abbandonare l’abitazione in tutta fretta. L’intervento piuttosto complesso dei Vigili del Fuoco di Ravenna è durato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso una delle due donne che lamentava una leggera ustione ad un braccio.