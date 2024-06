Ravenna, inaugura domani a Gambellara la sede dell’associazione di protezione civile “Bizantina”

Inaugurerà domani alle ore 16.30, alla presenza del prefetto Castrese de Rosa, del sindaco Michele De Pascale e assieme a diverse Autorità Civili e Militari la sede operativa della Protezione Civile “Bizantina”, che sorgerà a Gambellara, in via Gambellara 105.

“La Bizantina Ravenna si propone come punto di riferimento per l’amministrazione e per i cittadini di tutto il forese sud della città - spiega il presidente, Giuliano Natali -. Nonostante la recente costituzione della associazione, iscritta al coordinamento provinciale di protezione civile pochi giorni prima dei tragici momenti del maggio 2023, conta al momento circa 50 volontari di cui oltre 40 abilitati per intervenire nelle emergenze, alcuni suoi volontari vantano molti anni di esperienza con interventi nei terremoti dell’Aquila, delle Marche e diverse alluvioni prima di quella che ci ha colpito da vicino”. L’intenzione dell’associazione pertanto, che da domani sarà rafforzata dalla fruizione di una nuova sede, è quella di “consolidare il legame col territorio, per cui invitiamo i cittadini a partecipare all’evento di inaugurazione”.