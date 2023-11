Ravenna. In tutta la provincia “l’emergenza abitativa è drammatica, sempre più sfratti”

In provincia di Ravenna “l’emergenza abitativa è drammatica”: è il grido di allarme lanciato al Tavolo provinciale delle politiche abitative, composto dai 18 sindaci del ravennate, da Acer e sindacati. A rendere preoccupante il quadro attuale sono più fattori: da un mercato degli affitti caratterizzato da meno offerta e costi più alti, alle difficoltà nel reperire risorse pubbliche, senza dimenticare le conseguenze degli agli eventi climatici. Infatti, l’alluvione dello scorso maggio e il fortunale di luglio hanno comportato danni per 9 milioni di euro a 650 alloggi di edilizia residenziale pubblica. E, ciliegina sulla torta è il mancato rifinanziamento del fondo per l’affitto e del fondo per le morosità incolpevoli da parte dello Stato. A fronte di tutto ciò “rimangono così esposti al rischio di sfratto molti nuclei familiari- tira le somme il tavolo- il cui reddito disponibile è diminuito in seguito all’effetto combinato delle crisi e delle dinamiche inflattive, elementi che hanno agito sui redditi e fatto lievitare, in particolare le bollette”. Nel mercato privato si registra di fatto “un aumento degli sfratti, conversioni di appartamenti in bed and breakfast, affitti a giornata, mancanza di alloggi per studenti, lavoratori e professionisti fuori sede”, sottolineano gli amministratori. “Il tutto- aggiungono- in un contesto in cui da una recente indagine della Agenzia delle Entrate, circa il 25% degli alloggi esistenti risulterebbe non utilizzato”. Tra le azioni possibili da mettere in campo, da parte degli amministratori, in primis c’è “il coinvolgimento dei privati per allargare il numero degli alloggi a disposizione delle politiche pubbliche”. Sul tavolo si sono proposti, a tal fine, scontistiche fiscali, incentivi sui costi di locazione, contratti brevi e transitori, assicurazioni a copertura di eventuali morosità o danni materiali.

Un altro tema su cui si sta ragionando, insieme alla Regione, è la possibilità di spostare temporaneamente alloggi Erp non assegnabili a causa di interventi di recupero molto onerosi, in Ers. “Questo consentirebbe- spiega il tavolo- di avere canoni più alti in grado di coprire i costi necessari al loro ripristino”. Nel frattempo, Acer ha messo in campo lavori per ripristinare velocemente 80 alloggi con i 512.000 euro assegnati alla Provincia di Ravenna dalla Regione, per la sistemazione di abitazioni per alluvionato assegnatari di alloggi Erp. A cui si aggiungeranno i ristori ad hoc del commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, di cui si è in attesa. Infine, è stato anticipato che la Regione è riuscita a rifinanziare la propria quota di spettanza del fondo affitti (quello azzerato dal Governo) per 9 milioni di euro che verranno assegnati ai territori. “Viviamo un momento in cui l’emergenza abitativa sta assumendo dimensioni drammatiche- sottolinea il coordinatore del Tavolo provinciale, Luca Piovaccari- Alle situazioni di fragilità già conosciute dai servizi, si sommano quelle emergenti frutto delle tante contingenze di questi anni (dal covid, all’inflazione per arrivare ai recenti eventi calamitosi). A fronte di questo crescente disagio sociale però non si assistiamo ad un impegno altrettanto crescente del governo su questo versante, anzi si è provveduto a tagliare tutte le risorse per il sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole”. Per fortuna “la Regione ha fatto uno sforzo significativo per destinare risorse aggiuntive a queste politiche”, chiosa. Ma “inevitabilmente, si scarica tutto l’onere di gestire queste fragilità sugli enti locali e sulle Acer- puntualizza Piovaccari- che però non hanno abbastanza strumenti, non solo economici ma anche di dotazione di personale, per dare risposta a tutti”.