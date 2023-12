Ravenna, in piazza per chiedere lo stop alle bombe su Gaza

Una piazza dell’Aquila gremita quella che ieri ha chiesto il “cessate il fuoco” in Palestina, con posizioni molto critiche nei confronti dell’attacco di Israele alla Striscia di Gaza. Un atto di guerra per il quale anche dall’Europa cominciano a muoversi, dopo due mesi di silenzio, le prime critiche istituzionali. Alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni e movimenti. Tra le tante adesioni spiccano quelle di Cgil, Legambiente e Linea Rosa. «Sono oltre 18.000 le vittime civili di cui il 70% sono donne e bambini. Sono migliaia i feriti senza cure adeguate, dato il collasso degli ospedali», dicono gli organizzatori. «Sono numeri destinati a crescere di giorno in giorno. Continuano gli spostamenti forzati della popolazione civile verso sud anche se a Gaza, prigione a cielo aperto da16 anni, nessun luogo è sicuro. La situazione umanitaria a Gaza è definita apocalittica dal sottosegretario generale dell’Onu per gli Affari umanitari, Martin Griffiths».