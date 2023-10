Ravenna in marcia per chiedere pace e giustizia in Medio Oriente

Numerose decine di persone hanno preso parte nel tardo pomeriggio di oggi alla “Camminata per la pace”. Dopo essersi ritrovate alle 17,30 nel piazzale della stazione dei treni, i partecipanti con striscioni e bandiere arcobaleno, hanno raggiunto piazza Anita Garibaldi. L’iniziativa rientra nell’ambito della mobilitazione per chiedere la pace in Palestina e Israele.

L’iniziativa a Ravenna è stata promossa da: Cgil Ravenna, Comitato salviamo la Costituzione, Libertà e giustizia, Libera, Coordinamento per la democrazia costituzionale provincia di Ravenna, Comitato in difesa della Costituzione, Federconsumatori, Arci, Auser, Idee per la sinistra, Comitato per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata Ravenna, Anpi, Arcigay Ravenna, Movimento consumatori Ravenna, Sunia, Coordinamento per la pace Bagnacavallo, Comitato per la difesa e la valorizzazione della Costituzione di Faenza, Legambiente Lamone Faenza, Acli Ravenna, Udi Ravenna, Emergency Ravenna, OverAll Faenza, Il terzo mondo ODV Ravenna, Femminile maschile plurale, Casa delle Donne e Donne in nero Ravenna.

La manifestazione assume i contenuti del documento “Israele-Palestina: fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la Pace”, promosso dalla coalizione “Assisi Pace Giusta” e dalla Rete Italiana Pace e Disarmo col quale si chiede di rafforzare la pressione sul Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affinché assuma la propria responsabilità di organo garante del diritto internazionale chiedendo alle parti l’immediato cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, il rispetto del diritto umanitario per evitare ulteriore spargimento di sangue.