Ravenna, “Impresa diretta”: oltre 200 giovani a Palazzo Rasponi dalle Teste

Dedicato alle opportunità lavorative nei settori dei trasporti, del turismo, della ristorazione, della cura della persona e dei servizi in generale, l’appuntamento di oggi del ciclo “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro” ha visto la presenza a palazzo Rasponi dalle Teste di oltre duecento ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni, che hanno partecipato ad altrettanti colloqui di lavoro con 23 realtà economiche del territorio ravennate.

Prima dei colloqui i giovani hanno ascoltato con interesse le storie lavorative di successo di Francesco Mattiello, presidente del gruppo Giovani agenti Marittimi, Fabiana Merendi, educatrice professionale al centro di aggregazione giovanile Valtorto, e Axel Viroli, giovane lavoratore della Compagnia portuale, che hanno dialogato con l’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia.

“Fa piacere osservare – commenta l’assessore Sbaraglia – come nel tempo questa iniziativa si stia consolidando, raccogliendo l’interesse crescente di tanti ragazzi e ragazze che scelgono di cogliere questa opportunità. L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti di orientamento e di consapevolezza nell’approccio al mondo del lavoro anche attraverso un confronto diretto con le imprese e le associazioni di categoria”.

Oltre ai colloqui è stato possibile partecipare ad una serie di iniziative collaterali come workshop e laboratori. In particolare quello sui lavori del futuro intitolato “Professioni del domani: svela il tuo potenziale” a cura di Eleonora Sette e Carla Cervellini di Art-Er, la panoramica sui diversi contratti di lavoro offerta da Maura Zavaglini in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e i laboratori formativi a cura del Centro per l’impiego di Ravenna su come creare un curriculum vitae efficace, come affrontare nel modo migliore un colloquio di lavoro e come utilizzare il portale Lavoroperte e la sua app per la ricerca lavoro.