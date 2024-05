Ravenna. Il vigile a processo per i dati delle multe cancellati: “Solo un errore”

Paladino degli automobilisti indisciplinati, ma per errore. Una svista non un’azione deliberata per mandare in tilt il sistema di decurtazione dei punti dalle patenti degli automobilisti multati. Si difende così il vigile ravennate accusato di avere cancellato in un colpo solo i dati relativi ai conducenti di svariate centinaia di sanzioni. L’agente è stato rinviato a giudizio al termine dell’udienza preliminare tenuta mercoledì in tribunale a Bologna, competente per il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Il processo entrerà nel vivo a settembre davanti al giudice Piervittorio Farinella, andando a fondo sulle cartelle improvvisamente sparite nel nulla con tutte le comunicazioni dei dati dei conducenti responsabili delle infrazioni.

Tramite il proprio legale, l’avvocato Marina Prosperi, l’imputato ha già avuto modo di esporre la propria versione dei fatti, smarcandosi dall’etichetta di hacker.

