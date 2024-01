Ravenna, il veterinario a processo per maltrattamento di animali si rifà un ambulatorio. La Procura dà parere negativo

Il veterinario Mauro Guerra esce allo scoperto dopo mesi di silenzio e con un post pubblicato ieri sul proprio profilo Facebook sferra un nuovo attacco alla magistratura e al Comune parlando di «accanimento persecutorio» nei suoi confronti: questa volta sul tavolo c’è la procedura per l’autorizzazione di inizio attività nel prefabbricato che Guerra aveva acquistato e fatto posizionare di fianco alla sua proprietà a Sant’Antonio dopo il sequestro dell’ambulatorio, avvenuto nell’ambito del procedimento che ora lo vede a processo in tribunale a Ravenna con varie accuse tra cui quelle di maltrattamento e uccisione di animale. Secondo la Procura della Repubblica nemmeno la struttura temporanea dovrebbe essere autorizzata dal Comune, per evitare il rischio di reiterazione dei reati per cui Guerra, 50 anni, è imputato.

Dal momento che la radiazione decisa dall’Ordine provinciale non è ancora esecutiva poiché è stata impugnata dall’avvocato difensore Claudio Maruzzi, il veterinario aveva deciso di continuare a lavorare all’interno della struttura temporanea avviando gli iter amministrativi necessari ad ottenere il via libera. È lo stesso Guerra a fornire nel post pubblicato sui social una propria ricostruzione del percorso burocratico affrontato nell’ultimo periodo: «L’Ausl ha eseguito il sopralluogo e ha dato il nulla osta quasi due mesi fa - scrive -. A questo punto, di norma, con parere favorevole dell’Ausl, il Comune rilascia l’autorizzazione di inizio attività. Di norma, ma non nel mio caso, poiché il Comune di Ravenna, paladino nella difesa dei diritti (così si dice) chiede altri due pareri non previsti dalla normativa, all’Ordine dei veterinari, che non mette veti, e alla Procura del Tribunale di Ravenna, che invece dà parere sfavorevole per pericolo di reiterazione dei presunti reati». Da parte sua il legale di Guerra, Claudio Maruzzi, non si sbilancia in ulteriori commenti essendo «in corso il procedimento amministrativo» e si riserva su eventuali «iniziative» successive «in attesa dell’esito conclusivo dell’istruttoria». Di certo c’è che la pletora dei sostenitori del veterinario, sempre presente fuori dal tribunale in occasione delle udienze del processo, anche questa volta ha preso le parti del suo beniamino: il post in poche ore ha collezionato centinaia di commenti, reazioni e condivisioni.