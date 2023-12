Ravenna. Il sindaco: “Nessuna trama per urbanizzare l’Ortazzo-Ortazzino: chi sostiene il contrario sarà chiamato a risponderne”

Nessuna trama, comunicazione, e tanto meno accordo di programma come scrive l’ex proprietà, di questa amministrazione e delle precedenti per urbanizzare l’Ortazzo-Ortazzino. “Chi sostiene il contrario sarà chiamato a risponderne”, sottolinea il sindaco di Ravenna Michele De Pascale aprendo questo pomeriggio il dibattito in consiglio comunale sul futuro delle due aree naturalistiche per le quali l’Ente Parco Delta del Po delibererà il diritto di riscatto. Ad animare la discussione, dopo il lungo preambolo di ieri in commissione, ci sono l’atto di indirizzo concordato tra Lista per Ravenna e maggioranza, la mozione della Pigna per l’esproprio e gli ordini del giorno di maggioranza e di Pigna-Lega, quest’ultimo per censurare il comportamento delle amministrazioni che si sono susseguite sulla vicenda. L’area è “molto rilevante”, argomenta il primo cittadino, da un punto di vista sia scientifico-naturalistico, sia socioculturale per la nascita, crescita e sviluppo di una cultura ambientalista in merito. La prima giunta De Pascale, ricostruisce, ha effettuato un primo tentativo di acquisto e “l’unica interlocuzione con la proprietà è stata per l’acquisizione”, con diverse lettere. Proprietà che ha poi informato che l’area sarebbe andata ad asta pubblica. In questo caso l’Ente Parco avrebbe potuto esercitare la prelazione rispetto alla maggiore offerta. Tuttavia la società non ha messo più l’area ad asta, “salda i contenziosi e con atti non del tutto chiari procede alla vendita”. Operazione che per i consulenti del Parco “non ha rispettato le prerogative per l’esercizio del diritto di prelazione”. La legge dà dunque “12 mesi per il diritto di riscatto alle stesse cifre della transizione”, atto che sarà deliberato dal Parco con il sostegno di Regione e Comune. Il diritto, continua De Pascale, riguarda le zone A e B e c’è la “piena disponibilità del Comune” per l’acquisto della zona C, ai valori di perizia e transizione, per poi darla in concessione. “Qualsiasi azione di acquisto- precisa De Pascale- a valori molto più alti andrebbe ben spiegata”, inoltre, conclude, “ci sono tutte le istanze perché l’area C possa essere riqualificata in B, portando così alla possibilità della prelazione”.