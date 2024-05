Ravenna, il sindaco De Pascale: “Il Governo Meloni onori l’anniversario dell’alluvione e risarcisca i danni ai beni mobili”

“È trascorso un anno dall’alluvione che ha devastato le nostre terre e ancora ad oggi il Governo Meloni non ha previsto che siano indennizzabili i mobili ed elettrodomestici danneggiati e distrutti”.

Lo dichiara il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, che aggiunge: “I sindaci e i comitati degli alluvionati invocano questa misura dal luglio dello scorso anno, il commissario Figliuolo ha dichiarato di averlo chiesto ufficialmente alla Presidente Meloni, e molti esponenti minori del Governo lo hanno promesso più e più volte. Ora basta, non c’è più tempo. Il Governo onori l’anniversario dell’alluvione emanando un decreto che consenta di indennizzare anche i beni mobili che per tanti cittadini alluvionati rappresentano una parte molto significativa dei danni. Su questo tema non si può più scherzare né è valido lo scaricabarile sistematico nei confronti del Commissario o degli enti locali, diventato ormai la regola degli esponenti del Governo. Le famiglie colpite dall’alluvione hanno atteso fin troppo e non possono attendere oltre”.