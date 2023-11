Ravenna, il sindaco De Pascale: “Eolico, gas e CO2 sono imprescindibili”

Un Comitato per il Sì allo sviluppo dell’eolico offshore a livello nazionale; l’importanza per la città di sviluppare la tecnologia di captazione della CO2; il rigassificatore per il quale sono partiti i lavori di installazione; la battaglia, forse persa, per la ripresa delle estrazioni di gas. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, rispondendo questa mattina alle domande dei cronisti a margine di una conferenza stampa in Municipio, ritorna sui quattro Sì richiesti dalla città nel “momento più buio” dell’Italia sotto il profilo dell’approvvigionamento energetico. Sul fronte eolico offshore, precisa, è in corso l’iter di approvazione per il progetto Agnes che “ha depositato tutto il materiale per la Via”.

Il 6 dicembre si terrà una riunione con il Tavolo dell’economia e del lavoro e in quell’occasione “l’amministrazione vuole lanciare il Comitato per il Sì. Abbiamo rispetto - osserva il primo cittadino - per i Comitati per il No, ma per una volta si punta alla protesta per il Sì”, contro la burocrazia e l’assenza di norme specifiche per l’autorizzazione come avvenuto per il rigassificatore. Insomma, “un appello per il Sì mentre la sabbia nella clessidra scende e non ci sono motivazioni tecniche perche il progetto non vada avanti”, tra Via e bando per gli incentivi. Sul fronte della captazione di CO2, prosegue De Pascale, l’Assemblea nazionale dei Verdi tedeschi “ha votato un cambio di posizione sul tema. Prima era storicamente contraria”, ora ha cambiato idea, vincolandola ad alcune caratteristiche. “E la sostengo”, chiosa il sindaco: per l’ambientalismo europeo i sistemi di stoccaggio della CO2 sono “l’unico strumento concreto per la decarbonizzazione delle industrie hard to abate”.

Dunque si allarga il fronte di chi la definisce una tecnologia “imprescindibile e se si va avanti si aprono prospettive per Ravenna che non hanno uguali in Italia”, grazie a “una filiera interessante di sviluppo di economia circolare e imprese innovative”.

De Pascale nutre invece poca speranza per la ripresa delle estrazioni di gas, nonostante il recente decreto Energia: ci sono “prese di posizione contrastanti”, a giorni alterni si indossa la maglia “Sì triv” e “No triv”. Di certo “l’Adriatico è pieno di gas con sopra due rigassificatori, ma non si estrae. Non esistono altri casi simili”, lamenta. “Due urli del presidente Luca Zaia hanno bloccato tutto, ma spero di sbagliarmi”, conclude De Pascale sottolineando che “se in Italia ci fosse più Ravenna non sarebbe male per il tema energia”.