Ravenna, il sindacato Ugl: “Violenza su lavoratrice, ma il datore non ha denunciato l’infortunio”

«Una violenza che nessuna donna lavoratrice dovrebbe mai patire»: il sindacato Ugl Terziario Romagna denuncia un episodio di «omessa denuncia di un caso di infortunio da parte del datore di lavoro». La dipendente, sulla cui identità resta uno stretto riserbo, avrebbe subito nello scorso luglio un atto di «violenza» da parte del titolare di un’attività del settore commerciale-turistico per cui lavora a Ravenna. Recatasi al Pronto soccorso, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni, ma ancora non sarebbe tornata a lavoro. Il datore, tuttavia, non avrebbe presentato la denuncia di infortunio e, sostiene il sindacato Ugl, «risulta tuttora sconosciuto all’Inail il caso caso occorso alla lavoratrice nostra iscritta». Ugl, annuncia il segretario Giuseppe Greco, ha deciso di denunciare il datore di lavoro a Inail e Ispettorato del lavoro: anche quest’ultimo potrebbe avviare ulteriori verifiche. Ma non solo: la lavoratrice si è infatti rivolta a un avvocato per sporgere denuncia anche in sede penale.

«Spiace constatare, ancora una volta, che per alcuni datori di lavoro la sicurezza in azienda è un optional - commenta ancora Greco -. E spiace ancora di più che a farne le spese sia stata in questo caso una donna. La categoria che a parole si vorrebbe tutelare di più, come ribadito prima e dopo la Giornata contro la violenza sulle donne. E riteniamo anche episodi come quello da noi descritto e il mancato diritto all’indennità una violenza che nessuna donna/lavoratrice o lavoratore dovrebbe mai patire». Il sindacato si impegna infine a fornire «piena assistenza alla lavoratrice che sarà tutelata in ogni sede affinché vengano fatti rispettare i suoi diritti e puniti secondo la legge i trasgressori».