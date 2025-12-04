Ravenna, il progetto di difesa personale del Fight Club presentato al ministro Abodi

Si è svolto il 2 dicembre a Roma, presso il Ministero per lo Sport e i Giovani, l’incontro ufficiale tra il Ministro Andrea Abodi e una delegazione Fijlkam dedicato ai progetti nazionali sulla difesa personale femminile e alla promozione della cultura della sicurezza.

Tra i partecipanti anche Anaysi Hernández, argento olimpico nel judo a Pechino 2008 e membro della Commissione Nazionale Fijlkam Difesa Personale – Progetto Donna.

Nel corso dell’incontro Hernández, insieme a Cinzia Colaiacomo, ha presentato al Ministro il progetto Guardian Girls, iniziativa globale che promuove percorsi di autodifesa efficaci, inclusivi e accessibili. Sono state illustrate inoltre le attività che la Commissione porta avanti nelle scuole e nei territori. Oltre al ruolo nazionale, Anaysi Hernández è oggi romagnola d’adozione, avendo scelto di trasferirsi sul territorio. La sua presenza rappresenta un contributo importante anche a Ravenna: l’olimpionica partecipa infatti come ospite speciale ai corsi di difesa personale femminile Wonder, che si tengono presso l’A.S.D. Fight Club di Ravenna, arricchendo il progetto con competenze tecniche di altissimo livello, sensibilità e un’esperienza agonistica unica.

Il progetto Wonder – condotto dai tecnici Sergio Mastropasqua e Antonio Maffia – è attivo da oltre due anni ed è diventato un punto di riferimento per la prevenzione delle violenze, la consapevolezza personale e la costruzione di un ambiente sicuro per donne e ragazze.