Ravenna, il prezioso volume della Classense sempre più vicino al restauro: il crowdfunding funziona

Iconografia Camaldolese, il prezioso volume della Biblioteca Classense sempre più vicino al restauro grazie alla generosità della comunità. Il crowdfunding per il restauro dell’Iconografia Camaldolese, antico volume riccamente illustrato e conservato presso la Biblioteca Classense di Ravenna, è entrato in una fase cruciale: grazie alla generosità di quasi cento sostenitori (dato aggiornato alle 16.30 di venerdì 1 marzo) l’obiettivo del restauro è più vicino.

La raccolta fondi, lanciata dall’Associazione degli Amici della Biblioteca Classense, in collaborazione con la biblioteca stessa, si è spinta al momento (sempre ore 16.30 di venerdì 1 marzo) fino al 67% dell’importo finale (7.300 euro). Manca quindi un importo di 2.410 euro per completarla. Al raggiungimento dell’obiettivo della campagna la piattaforma Ginger trasferirà i fondi raccolti alla biblioteca, diversamente li restituirà ai sostenitori. Sarà molto importante il supporto della Bcc che, così come per ogni campagna su Ginger, offrirà un importo pari al 20% dell’obiettivo di raccolta, qualora venissero superati i 5840 euro.

“La campagna – dichiarano l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e la direttrice dell’Istituzione Biblioteca Classense Silvia Masi – è entrata in una fase cruciale. Insieme all’Associazione degli Amici della Biblioteca Classense abbiamo compiuto progressi significativi e, grazie al supporto della comunità ricevuto finora, siamo vicini al traguardo: serve un ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo finale. Ogni contributo conta, indipendentemente dalla sua entità. Con la generosità e il sostegno della cittadinanza possiamo fare la differenza e raggiungere l’obiettivo entro il 10 aprile 2024”.

L’Iconografia camaldolese è un libro di grande formato, ricco di storia e bellezza, costituito da 178 carte e circa 850 stampe, frutto di un lavoro di raccolta e di assemblaggio svolto probabilmente da un monaco camaldolese. Il tempo e l’uso hanno causato danni che richiedono un intervento di restauro urgente per garantire la sua conservazione e accessibilità per le generazioni future. Il sostegno della comunità, che finora ha incluso associazioni, guide turistiche, appassionati e appassionate al mondo della cultura, oltre diversi noti personaggi cittadini, è fondamentale per portare a termine questa importante missione.

Come donare

Ecco il link per donare: http://tinyurl.com/camaldolese o https://www.ideaginger.it/progetti/riportiamo-a-nuova-vita-l-iconografia-camaldolese-un-racconto-per-immagini.html