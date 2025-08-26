Ravenna. Il Prefetto incontra la direttrice regionale dei Vigili del fuoco

Il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha incontrato la nuova Direttrice Regionale dei Vigili del Fuoco, Marisa Cesario, accompagnata dal Comandante Provinciale di Ravenna, Antonio Petitto. L’incontro, avvenuto al Palazzo del Governo, ha avuto l’obiettivo di rinsaldare la collaborazione tra le istituzioni e di discutere le principali sfide legate alla sicurezza del territorio. Durante il colloquio, il Prefetto Ricciardi ha espresso la sua profonda gratitudine per il lavoro instancabile e la professionalità dei Vigili del Fuoco. Ha evidenziato il forte apprezzamento della popolazione locale per il loro operato, in particolare in seguito alle alluvioni che hanno colpito la provincia negli scorsi anni e al recente tornado che ha causato ingenti danni a Milano Marittima.

L’incontro è stato anche un’occasione per affrontare questioni cruciali per la sicurezza del territorio. Tra i temi discussi, c’è stata la carenza di organico che affligge il Comando e i distaccamenti provinciali. È stata analizzata anche la situazione del porto canale di Ravenna, dove la presenza di un polo chimico-industriale e del rigassificatore in attività rappresenta una significativa area di rischio.

Al termine della visita, il Prefetto ha ribadito l’eccellente collaborazione tra le istituzioni e ha ringraziato la Direttrice Cesario per il suo impegno, garantendo la massima disponibilità a lavorare congiuntamente per migliorare costantemente la sicurezza di cittadini e territorio.