Ravenna, il porto si dota di una rete privata 5G dedicata

RAVENNA. Il Porto di Ravenna compie un passo verso l’innovazione con l’avvio del Progetto Port Ravenna 5G, un’iniziativa all’avanguardia che trasformerà l’operatività e l’efficienza dello scalo attraverso una rete privata 5G dedicata. Il Progetto è stato presentato nei giorni scorsi a Verona, in occasione di Let Expo, la manifestazione alla quale si sono dati appuntamento tutti gli operatori del settore dei trasporti e della logistica che vogliono coniugare innovazione e sostenibilità.

L’Autorità Portuale di Ravenna sta infatti procedendo nella realizzazione della Mobile Private Network 5G, una rete che coprirà l’intera area portuale, garantendo connettività ultra-veloce, comunicazioni istantanee e massima sicurezza nella gestione dei dati. «Grazie a questa tecnologia», spiega in una nota l’Autorità portuale, «sarà possibile ottimizzare il traffico delle merci, ridurre i tempi di attesa delle navi e migliorare il coordinamento tra tutti gli attori del porto. Inoltre, il 5G abiliterà soluzioni avanzate come il monitoraggio intelligente tramite telecamere e altri dispositivi, la realtà aumentata per la manutenzione, l’uso di veicoli a guida autonoma e l’intelligenza artificiale per la gestione dei flussi logistici»

«L’Autorità Portuale», continua la nota, «sta anche sviluppando e implementando nuove funzionalità sul Port Community System e ha attivato il sistema di gestione ferroviaria Rail Management Platform, per ottimizzare i collegamenti intermodali. Fanno parte della strategia digitale dell’Ente anche l’attivazione dei varchi virtuali – prevista entro autunno - che renderà più efficienti i controlli degli accessi, e il Digital Twin, una replica digitale del porto che consentirà simulazioni avanzate e una pianificazione più efficace delle attività.

Questa rivoluzione digitale porterà vantaggi concreti: maggiore efficienza operativa, riduzione dell’impatto ambientale e soprattutto una sicurezza informatica rafforzata e in linea con le nuove normative europee in tema di Cybersecurity. Il porto di Ravenna si conferma così un punto di riferimento per l’innovazione nel settore portuale, con una visione chiara verso un futuro più connesso, sostenibile e competitivo».