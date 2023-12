Ravenna, il Nuovo Sindacato Carabinieri ricevuto dal Prefetto

Nel pomeriggio del 5 dicembre, una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia Romagna è stata ricevuta a palazzo dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. È la prima volta che un sindacato, un’associazione professionale sindacale con propria personalità giuridica, esterna e del tutto indipendente dall’Arma dei Carabinieri, come prevedono sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 che la legge n. 46/2022, ma costituita e diretta da Carabinieri e regolarmente iscritta all’Albo del Ministero della Difesa, viene ricevuta dalla massima Autorità

governativa provinciale.

“Un momento solenne, intenso ed emozionante sia per l’importante significato del percorso delle recenti realtà sindacali del comparto Difesa, che per l’attenzione e l’innata capacità di dialogo e confronto che il Prefetto De Rosa, ha voluto e saputo riservarci” è il commento del Segretario Provinciale di Ravenna Vittorio La Porta. “L’incontro con il Prefetto ci entusiasma e dimostra come le Istituzioni e il mondo del lavoro, non sono solo la parte di coloro che lo rappresentano, dirigono e decidono, ma anche e soprattutto la risorsa umana che vi opera, cioè i lavoratori di ogni ruolo e categoria, inclusi i Carabinieri, la cui produttività, competitività, capacità e preparazione ad ogni livello, dipende anche dall’intervento e dal fondamentale ruolo di tutela, rappresentanza e partecipazione costruttiva ricoperto dai sindacati. I sindacati costituiscono, infatti, un essenziale e competente strumento di tutela, sostegno e garanzia, soprattutto per la salvaguardia della dignità, della salute, della sicurezza e della prevenzione del triste fenomeno delle morti sul lavoro, che costituisce una vera piaga e un autentico insuccesso della società moderna. Ringraziamo il Prefetto De Rosa per la disponibilità e l’attenzione riservateci” concludono i Segretari Regionali Giovanni Morgese e Andrea Di Virgilio.