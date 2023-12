Caduta l’accusa di corruzione, ha patteggiato per peculato e falso. Mauro Passarini, 66enne medico di base di Marina di Ravenna, ha chiuso così l’inchiesta che lo vedeva al centro dello scandalo sulle vaccinazioni simulate per certificare green pass fasulli. Gli è costato due anni di pena. Non è stato possibile dimostrare che abbia percepito soldi dai pazienti no vax che tra l’estate e l’autunno del 2021 (prima del suo arresto da parte della polizia di Stato) si sono rivolti a lui per dribblare il siero anti covid pur ottenendo il “certificato verde”. Così ha accettato la pena valutata dal sostituto procuratore Angela Scorza, titolare del fascicolo; accordo fatto dopo avere collaborato nelle indagini elencando chi, fra mutuati e non, gli avrebbe chiesto esplicitamente un vaccino fittizio.

Di pazienti, la Procura ha deciso di portarne a processo ben 227, notificando a tutti la richiesta di rinvio a giudizio. Il risultato è un’udienza preliminare da record, sia per il numero degli imputati, sia per il tempo necessario per ascoltare le difese di ognuno. La stima è di tre giorni, già calendarizzati dal giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti a partire dal febbraio prossimo.

Denunciato da alcuni pazienti

Tra gli imputati, tuttavia, qualcuno ha deciso di querelare il dottore per falso, ritenendosi vittima di una scelta deliberata e sottaciuta del medico. Si tratta di quattro o cinque pazienti, le cui accuse sono però approdate a una richiesta di archiviazione. In altre parole, la Procura non crede all’ipotesi che non fossero complici della finta vaccinazione. Fra loro, uno ha deciso di opporsi; ma il giudice si è riservato sulla decisione, posticipandola alla maxi udienza preliminare fissata per il prossimo anno. Difeso dall’avvocato Paolo Vecchi (sostituito ieri dalla collega Alessandra Vannucci), sostiene di essersi sottoposto a due inoculazioni da parte di Passarini, e di non avere ricevuto la richiesta da parte dell’Ufficio Igiene dell’Ausl per testare l’avvenuta vaccinazione, in quanto si trovava in Marocco per lavoro quando lo scandalo sul medico ha chiamato in causa tutti i pazienti, facendoli finire a loro volta sotto inchiesta principalmente per falso ideologico e per avere indotto in errore i funzionari del Ministero della Salute attraverso le informazioni inserite dal dottore nella piattaforma del sistema sanitario nazionale.

L’indagine

Il patteggiamento del medico ravennate riporta alla memoria la genesi di tutta l’inchiesta, che nel 2021 divenne di dominio pubblico dopo il blitz negli ambulatori di Marina di Ravenna e di Ravenna. Tutto nacque con una segnalazione dell’anagrafe vaccinale del Veneto. Dal caso di una famiglia di Belluno: un padre che con la figlia minorenne e la compagna vennero in “gita” al mare per sottoporsi alle due dosi fittizie. Era settembre del 2021. La madre della bambina, consapevole che l’ex compagno fosse un convinto sostenitore della filosofia no vax, si insospettì quando l’uomo la informò con un messaggio di avere portato la figlia a Ravenna per sottoporla alla profilassi. Così decise di effettuare un test anticorpale alla bambina, scoprendo che non aveva alcuna traccia delle difese anti SarsCov2.

Il mese successivo gli investigatori della Squadra Mobile si appostarono davanti all’ambulatorio della località rivierasca, sorprendendo la famiglia all’uscita dalla “seconda dose”. In tasca gli trovarono pure 1.555 euro. Da lì l’accusa di peculato, successivamente caduta. Gli inquirenti sequestrarono 15 flaconi di Pfizer-Biontech, corrispondenti a circa 80 dosi. Di questi, 13 furono ritrovati in parte aperti o lasciati andare a male a temperatura ambiente. Da qui venne fuori che il dottore aveva vaccinato un quantitativo spropositato di persone, a dispetto di altri colleghi; tutto sulla carta, o meglio, sulla piattaforma Sole Web in uso ai medici vaccinatori. Per farlo usava il codice delle fiale che ritirava dalla farmacia dell’ospedale di Ravenna, identificativo fornito dal sistema sanitario nazionale in un periodo in cui la campagna vaccinale era entrata nel vivo. I pazienti passavano così per coperti dal siero, senza distinzione fra dosi reali e dosi diluite, punture di semplice soluzione fisiologica o nemmeno praticate. Dopo l’arresto, assistito dall’avvocato Carlo Benini, Passarini ha fornito un elenco delle persone che avrebbero usufruito di questo escamotage, sostenendo di avere agito sempre in accordo con ognuno di loro.