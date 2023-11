Ravenna. Il futuro del turismo ai “raggi x” con esperti e operatori

E’ in corso oggi nel salone nobile di palazzo Rasponi dalle Teste il nuovo appuntamento con Open Turismo, incontro aperto al pubblico, rivolto agli operatori del settore, alla stampa e ai cittadini.

Sono intervenuti alcuni esperti, oltre all’assessore al Turismo Giacomo Costantini, che dichiara: “Open turismo è un appuntamento molto importante - di analisi e confronto con gli operatori, sui dati e sui fattori che riguardano il nostro turismo - che abbiamo rinnovato ogni anno per condividere una maggiore consapevolezza sulle potenzialità e le opportunità ma anche sulle criticità, in modo da meglio ponderare investimenti non solo pubblici in servizi e promozione, ma anche dei privati. L’appuntamento di quest’anno in particolare offre alcuni approfondimenti utili a riflettere sul posizionamento della nostra offerta balneare e culturale, con esperti di indiscutibile competenza”.