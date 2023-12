Ravenna. Il fiuto di Zico scova l’hashish ma i pusher si dileguano

Zona stazione battuta a tappeto giovedì dagli agenti della polizia locale con il cane antidroga Zico al seguito. Il fiuto dell’animale ha consentito di rintracciare un panetto da quasi un etto di hashish nel sottopassaggio che porta da viale Pallavicini a piazzale Aldo Moro: la droga era stata nascosta tra la fioriera in cemento e la parete, nell’unico punto cieco che non è coperto dalle riprese delle telecamere. Gli spacciatori sono riusciti a sottrarsi solo per un soffio all’intervento della polizia locale: quando hanno visto avvicinarsi gli agenti con Zico si sono infatti dileguati facendo perdere le proprie tracce. L’hashish, che era contenuto in un involucro con la scritta “Amnesia Haze”, è stato sequestrato.

Nel proseguire i controlli poco distante, nella fermata degli autobus di fronte alla stazione, il cane antidroga si è invece diretto verso un cittadino tunisino: interrogato dagli agenti, l’uomo ha ammesso spontaneamente di essere in possesso di hashish acquistato in stazione la sera prima e lo ha consegnato alla polizia locale.

Le verifiche eseguite sulla sostanza, del peso di 0,9 grammi, hanno rilevato la presenza di oppiacei. Ma non si trattava di eroina o morfina: spesso, infatti, per una questione di reagenti chimici gli strumenti a disposizione degli agenti segnalano più facilmente i derivati dell’oppio che i cannabinoidi. In questi casi significa che l’hashish è stato tagliato con sostanze di quel tipo per incrementarne la quantità e metterlo sul mercato. La persona trovata in possesso della droga è stata segnalata alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nell’operazione di giovedì sera sono state controllate in tutto 24 persone.