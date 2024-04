Ravenna, il Coni incontra i responsabili provinciali di federazioni, enti e associazioni

Un importante incontro si svolgerà domani sabato 20 aprile alle 11 nella sala riunioni del Coni a Ravenna, in via Pirano. Il presidente del Coni Regionale Emilia-Romagna, Andrea Dondi incontrerà i responsabili provinciali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite. I saluti di benvenuto ai partecipanti saranno portati dal delegato Coni Ravenna, Marco Tosi Brandi e dal Coordinatore Tecnico Coni Ravenna, Silvia Pagliai. Durante l’incontro sarà anche posta attenzione alla Giornata Nazionale dello Sport, prevista in questa stagione sportiva per domenica 2 giugno 2024.