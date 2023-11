Ravenna. Il Comune fa una multa da 65 euro ma perde la causa e deve sborsarne oltre 1.000

Una multa da 65 euro per campeggio abusivo a un caravan nel 2019 si ritorce contro il Comune di Ravenna che ne deve sborsare oltre 1.000 per spese legali per avere perso il ricorso in giudizio. Ma a fare arrabbiare l’opposizione durante la seduta di questo pomeriggio del Consiglio comunale non è tanto il quantum, ma la prassi. La sanzione si basa su una ordinanza del 2002 definita “debole” dalla stessa amministrazione, si acciglia Veronica Verlicchi della Pigna. Chiedendo ancora una volta “maggiore precisione” nei pareri degli uffici sui ricorsi dell’amministrazione: “Serve più attenzione, c’è pressapochismo”. La responsabilità è della giunta al di là dei pareri, non ha dubbi Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, l’unico a votare contrario: “Il Comune non doveva costituirsi in giudizio, bastava leggere il Codice della strada per capire che non si trattava di campeggio abusivo ed era meglio chiuderla lì”, anche perché “ci si era accorti che l’ordinanza era sballata”. Si deve applicare, sostiene Renato Esposito di Fratelli d’Italia, “il principio di buona amministrazione per cui chi sbaglia paga”, anche perché “il Comune chiede spese per cause che regolarmente perde”. Di tutt’altro avviso Daniele Perini della lista De Pascale sindaco: la giunta “si è difesa e ha perso. Non c’è nulla di male”. “Questa amministrazione di errori ne fa pochi”, replica il vicesindaco Eugenio Fusignani, e “l’interesse dei cittadini era seguire i pareri degli uffici”. D’altronde, chiosa, “se in primo grado abbiamo vinto il ricorso non era del tutto peregrino”. L’ordinanza del 2002 aveva delle “lacune” ed è stata aggiornata con il Regolamento di Polizia urbana.