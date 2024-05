Ravenna, il campo dell’Itis Baldini intitolato al professor Ernesto Randi

Si svolgerà giovedì 9 maggio con inizio alle ore 11.30 la cerimonia di intitolazione del campo sportivo dell’Itis N. Baldini. L’impianto sportivo sarà intitolato al compianto professor Ernesto Randi. Il professor Randi, docente di Scienze Motorie e Sportive dell’istituto, aveva ravvisato l’importanza e la necessità di avere uno spazio sportivo all’aperto per poter offrire agli studenti uno strumento, che facesse conoscere quei valori rappresentati dalla disciplina da lui insegnata e impegnandosi in primissima persona, per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi, vide nascere il campo sportivo, da lui fortemente voluto.

Persona conosciutissima nell’ambiente sportivo ravennate, il professor Randi ha rappresentato per centinaia di giovani un fondamentale momento della loro crescita personale e sportiva. Alla cerimonia saranno presenti autorità scolastiche, sportive e istituzionali che conobbero il professor Randi e che ne apprezzarono gli sforzi verso la realtà sportiva ravennate e le capacità professionali all’interno del mondo scolastico.