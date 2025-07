Ravenna, i sindacati: “Polizia locale impegnata in vari fronti, non strumentalizzare”

Arriva una decisa replica della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Ravenna, firmata da tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Cse Flpl Sulpl), al dibattito politico nato nei giorni scorsi in Consiglio comunale sull’operato della polizia locale. A innescare la polemica, un ordine del giorno che metteva in discussione l’impiego degli agenti, denunciando un presunto eccesso di personale in ufficio a scapito della presenza su strada.

«Numeri usati in modo improprio», dicono i sindacati. «Affermare che solo 72 agenti su circa 200 siano impegnati nel controllo del territorio è fuorviante. Molti agenti svolgono attività esterne specialistiche ogni giorno, anche se non fanno parte dei turni di pattugliamento tradizionali. Il lavoro sulla strada esiste anche fuori dalle divise visibili in centro».

I sindacati ricordano come la polizia locale sia titolare di compiti unici nel panorama delle forze di sicurezza: dalla polizia edilizia alla tutela ambientale, dalla gestione degli incidenti gravi al benessere animale. «Sono funzioni che richiedono esperienza, qualifica e conoscenze specifiche – spiegano –. Sostituire questi operatori con personale amministrativo generico, come proposto da alcuni consiglieri, è una semplificazione che non tiene conto della realtà organizzativa».

Le rappresentanze sindacali non risparmiano critiche nemmeno ai livelli istituzionali superiori. «Le forze dell’ordine statali sono sotto organico e prive di risorse. Questo scarica responsabilità sulla polizia locale, che si trova a coprire compiti aggiuntivi, spesso fuori dal proprio ambito primario». Il tutto con minori tutele e stipendi più bassi rispetto agli altri corpi.

In chiusura, il comunicato ribadisce l’invito a un confronto serio e documentato. «Il lavoro degli uomini e delle donne della polizia locale merita rispetto, non deve essere strumentalizzato. Serve una riflessione vera sulle esigenze del territorio e sull’apporto che ciascun corpo può dare, nel rispetto delle proprie competenze e funzioni».