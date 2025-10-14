Ravenna, i sindacati: “No all’accordo sugli affitti, gli aumenti possono superare il 35%”

“Iniquo”, con “troppe maggiorazioni” e “senza possibilità di modifiche”. I sindacati ravennati dicono no all’accordo sugli affitti firmato in città dalle associazioni dei proprietari edilizi Ape Confedilizia, Asppi, Uppi, Appc, Confabitare e Assocasa e FederCasa Confsal, che le sigle non hanno appunto voluto sottoscrivere. Sia per “non lasciare in balia di questo accordo a dir poco iniquo, le 8.000 famiglie che vivono in affitto nella nostra città”. Sia perché quel “testo è stato proposto senza alcuna possibilità di modifica e sottoscritto senza preavviso e a nostra insaputa mentre il Tavolo delle trattative era ancora in corso”. Per Cgil, Sunia, Cisl-Sicet e Uil-Uniat, dunque l’accordo va sospeso e bisogna “assolutamente” riaprire il tavolo delle trattative per “procedere nel negoziato in modo corretto e per un significativo miglioramento normativo e di contenuti garantendo la trasparenza sui documenti utili al calcolo del canone”. Tra i punti sui quali le sigle sono in disaccordo, per esempio, ci sono “gli aumenti dei canoni, che possono superare il 35%, comporterebbero un ulteriore peggioramento delle condizioni sociali di migliaia di famiglie del nostro territorio già precarie aggravando l’emergenza abitativa”. Inoltre è stato deciso “un aumento del tabellare del 10%” che però vale “solo per il centro città”, mentre “paradossalmente per le microzone intermedie, frazioni e forese (dove vi sono insediamenti popolari) l’aumento rispetto alle attuali tabelle sarà di oltre il 14%”. Sono poi previste maggiorazioni in base alla certificazione energetica “ma sono calcolate ulteriori maggiorazioni legate a parametri qualitativi che fanno parte degli stessi elementi che portano alla definizione della classe energetica”.

Ai sindacati non vanno giù poi “l’aumento dei parametri qualitativi per classificare gli immobili”, le scelte sui contratti turistici e quelle che riguardano i contratti per gli studenti universitari. Senza contare che nel calcolo delle metrature “è stata prevista la metratura catastale e non la calpestabile con l’aggiunta del 20% anche dei vani e accessori non censiti e non presenti nelle planimetrie catastali, come cantine e ripostigli precari”. Tutti elementi che “comporteranno aumenti che, in base alle nostre proiezioni, andranno dal 14% a oltre il 35% soprattutto nelle fasce popolari”. E ancora, nel testo è previsto, in assenza di rinnovo entro la scadenza dell’accordo, “un aumento automatico sul tabellare pari al 50% della inflazione registrata nel triennio precedente. Ciò vuol dire che si cancella la possibilità di contrattazione”. In sostanza, dunque per i sindacati “non solo la modalità utilizzata è una violenza senza precedenti nella storia e valori del nostro territorio, ma l’intero accordo colpisce violentemente la parte più debole dei contraenti: gli inquilini”. Quell’accordo, chiosano, “è completamente contro allo spirito del decreto e non raggiunge il giusto equilibrio fra le parti contraenti ma penalizza la parte più debole per la quale si è legiferato”.