Ravenna. I piccoli proprietari: «Basta criminalizzare gli affitti turistici»

RAVENNA. Richieste di affitto in aumento in tutti i settori, tradizionale, transitorio e turistico, ma contrazione dell’offerta di alloggi già oggi in difficoltà. A sollevare la questione è l’Asppi della provincia di Ravenna sottolineando che “non serve colpevolizzare, a turno, un settore o l’altro”. In particolare gli affitti turistici, che rappresentano “una risorsa per il turismo ravennate”. I numeri sono in crescita, ragiona il sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, “perché il turismo è in crescita e per l’Italia è una questione importante”. Dunque “penalizzare l’affitto breve a favore di quello tradizionale non funzionerebbe”, dato che sono mercato e convenienza a “determinare le scelte”. La locazione permanente, prosegue Asppi, è “un punto di forza che ha supplito e supplisce a carenze del pubblico, incapace di gestire efficientemente il proprio patrimonio”. Per cui, propone il sindacato, “sarebbe importante offrire ai privati l’opportunità di farsi carico del loro efficientamento, attraverso la privatizzazione o una gestione temporanea di lungo periodo in cambio di ristrutturazione e dedicata alla locazione”. Sul fronte della morosità, aggiunge, “non esiste nessun tipo di welfare abitativo, nessuno strumento di sostegno per le famiglie bisognose”, mentre governo ed Enti locali, con l’aumento di cedolare secca e Imu “vanno nel senso della crescita”.