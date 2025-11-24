Ravenna, i giovani e la sicurezza stradale: nel 2024 in Emilia-Romagna 35 morti di età tra i 18 e i 29 anni

A Ravenna è stata presentata campagna per la sicurezza stradale dedicata alla fascia d’età tra i 18 e i 29 anni. “Gli incidenti stradali sono ancora la prima causa di morte tra i giovani nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni”, ricorda l’assessora regionale alla Mobilità Irene Priolo. Di qui l’impegno delle Università a diffondere i messaggi sui comportamenti virtuosi per i diversi mezzi utilizzati negli spostamenti. “Molto spesso - afferma l’assessora - le cause di incidente per questo segmento d’età sono evitabili con scelte più consapevoli e maggior attenzione al rispetto delle regole che, quando si tratta di sicurezza stradale, non vanno intese come una limitazione della libertà ma come un modo per proteggerla”. Ogni giorno “oltre 90.000 studentesse e studenti dell’Università di Bologna- afferma Giacomo Bergamini, il delegato Unibo alla sostenibilità - si muovono per raggiungere le sedi del nostro Ateneo, all’interno delle città del nostro multicampus ma anche tra città diverse, utilizzando mezzi differenti: trasporto pubblico, biciclette, auto e spostamenti a piedi”. In percorsi spesso “lunghi e frammentati”, serve “consapevolezza, rispetto delle regole e attenzione verso gli altri”, sottolinea Bergamini. “Come Università crediamo che educare alla sicurezza sia parte integrante della formazione e della cittadinanza responsabile che vogliamo promuovere”.