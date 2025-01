Ravenna, i controlli dei Carabinieri durante le feste: 2 arresti per furto, denunciate 37 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno intensificato i servizi di controllo durante le festività per assicurare la tranquillità di chi vive e visita la città in questo periodo. Hanno anche rafforzato i servizi di vigilanza in tutte le aree della città maggiormente frequentate, come il centro storico e le zone ad alta attrattività commerciale, in particolare quelle legate allo shopping natalizio, senza tralasciare i quartieri periferici e quelli più sensibili.

Nel corso delle feste sono state: denunciate all’autorità giudiziaria 37 persone per maltrattamenti in famiglia o verso i conviventi, violenza sessuale, atti persecutori, truffa, ricettazione, minaccia. Sono stati arrestati due cittadini extracomunitari colti in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione.

Sono state identificate circa 2.700 persone e controllati più di 1.300 mezzi.

Infine, 11 patenti di guida sono ritirate con altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza.