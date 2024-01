Ravenna. I Carabinieri del Comando della Tutela Biodiversità portano i doni ai bimbi della Pediatria

Anche quest’anno, come di consuetudine, i Carabinieri del Comando della Tutela Biodiversità di Ravenna, stazione di Punta Marina Terme, capitanati dal Comandante Giovanni Nobili, hanno incontrato i piccoli degenti della Pediatria dell’ospedale di Ravenna e hanno loro consegnato gadget relativi alle tematiche del rispetto ambientale. Una visita che ha suscitato sorpresa, attenzione e curiosità da parte dei piccoli degenti e loro familiari. Ad accoglierli il Direttore dell’U.O. Pediatria dr. Federico Marchetti ed il suo Staff che hanno ringraziato sentitamente la delegazione del Comando, anche da parte della Direzione Aziendale. I Carabinieri del Comando della Biodiversità Ravennate, oltre a svolgere le funzioni istituzionali ordinarie, partecipano ad attivita’ di ricerca, studio per progetti di divulgazione ed educazione ambientale, coinvolgendo gli istituti scolastici. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza, la cultura dell’ambiente, intesa come tutela della biodiversità e della sostenibilità ambientale.