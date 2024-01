Ravenna, hacker si impossessa del profilo social di una 26enne morta in un incidente stradale nel 2011. L’appello a Meta e la denuncia dei familiari

Una vita spezzata in un incidente stradale, ormai 13 anni fa. Di Licia Benzoni, scomparsa a soli 26 anni, oltre ai ricordi senza tempo custoditi nel cuore di familiari e amici, era rimasto anche il profilo Facebook, con le sue foto e i suoi post a rammentarne il sorriso e la spensieratezza. Ora qualcuno se n’è appropriato. Un hacker. Da circa un mese la pagina della ragazza di San Pietro in Vincoli, deceduta il 22 maggio del 2011 è stata violata. In tanti se ne sono accorti, compresi i familiari. Ma le segnalazioni a Meta (la società statunitense proprietaria di Facebook) sono finora cadute nel vuoto. Per questo hanno lanciato un appello affinché chiunque le fosse amico scriva nella sua pagina o segnali l’hackeraggio chiedendone il ripristino e la conversione a profilo commemorativo. Nel frattempo è stata informata anche la Polizia postale, pur senza sporgere formale denuncia, per il momento.

