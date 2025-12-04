Ravenna ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione - Gallery

Oggi, giovedì 4 dicembre, Ravenna ha ricordato l’81° anniversario della liberazione. In quel giorno, nel 1944, la città fu liberata dal nazifascismo grazie all’operazione Teodora, condotta dai partigiani della 28ª Brigata Gap Mario Gordini con l’aiuto delle truppe alleate.

In piazza del Popolo, si è svolta la cerimonia di deposizione di corone e omaggio alla lapide in memoria dei caduti della Seconda guerra mondiale alla presenza del picchetto d’onore militare. L’accompagnamento musicale è stato a cura della Banda musicale città di Ravenna.

Un altro momento celebrativo si svolgerà sabato 6 dicembre, in occasione dell’81° anniversario della Battaglia delle Valli, alle 10 in piazza 2 agosto a Mandriole, si svolgerà la deposizione delle corone d’alloro ai cippi e al monumento ai caduti. A seguire i saluti di Giancarlo Schiano, assessore del Comune di Ravenna e gli interventi di Valentina Giunta, Anpi provincia di Ravenna, Franco Silvagni, Anpi di Fusignano e Nicola Pondi, sindaco di Fusignano. L’iniziativa è promossa dall’Anpi della provincia di Ravenna e dalle sezioni di Bagnacavallo, Voltana, Lugo, Alfonsine, Cotignola, Sant’Alberto, Lavezzola, Conselice, Massa Lombarda, Mezzano, Porto Corsini, Marina di Ravenna.