Ravenna, grembiuli di scuola primaria inutilizzati: ecco come donarli

La scuola sta per finire e a Ravenna ci si mobilita contro gli sprechi. Per tutto il mese di giugno CittAttiva raccoglierà i grembiuli di scuola primaria usati durante l’anno scolastico e che non saranno più utilizzabili da alunni e alunne. I grembiuli raccolti saranno donati a bambini e bambine per l’anno scolastico 2024/2025, nell’ambito del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, che sostiene le famiglie in difficoltà nell’acquisto di materiale scolastico.

Oltre al sostegno a chi è più in difficoltà si tratta di un modo di promuovere la condivisione e di diminuire l’abitudine di buttare abiti ancora in buono stato. Il riuso è quindi una pratica assolutamente valida per tutti coloro che vogliono contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti e quindi dell’inquinamento.

Come donare

Sarà possibile portare i grembiuli nella sede di CittAttiva in via Carducci n. 14 in questi orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. I grembiuli saranno anche raccolti durante la rassegna di cinema Cine*Speyer, nei giorni 14, 18, 21, 25 e 28 giugno a partire dalle 21.

Per informazioni e per concordare orari diversi è possibile telefonare ad Andrea 3429080614.

CittAttiva è la casa della cittadinanza attiva di Ravenna, realizzata da Villaggio Globale cooperativa sociale, che supporta la città a prendersi cura dei beni comuni, a diminuire l’impatto ambientale delle attività della vita quotidiana, a conoscersi e aiutarsi tra persone.