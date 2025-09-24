Ravenna, giovani e lavoro: il 2 ottobre TechTalent!, una giornata dedicata alla formazione

Giovedì 2 ottobre, a Ravenna, dalle 10 alle 13 a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy 12, si svolgerà TechTalent! una mattinata dedicata ai giovani che desiderano formarsi e intraprendere un percorso professionale in ambito tecnico e tecnologico, con un focus sui percorsi di formazione post-diploma ITS e IFTS e agli sbocchi professionali presso aziende innovative del territorio.

È prevista la presentazione a cura dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’ampia offerta formativa: sono 14 corsi ITS - IFTS della Romagna, che spaziano dalle energie rinnovabili alla gestione idrogeologica del territorio, dal turismo alla ceramica, dall’economia circolare all’agroalimentare, alla progettazione e all’automazione. A partire dalle 11 sarà possibile incontrare direttamente i referenti dei corsi per approfondimenti e contatti.

Sempre dalle 11 i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare direttamente i referenti di 13 aziende del territorio, interessate a farsi conoscere e ad inserire nel proprio organico figure specializzate e ascoltare le storie di successo di chi ha completato il programma di formazione, si è certificato e ha trovato lavoro.

Saranno inoltre presenti i desk dei principali servizi che Ravenna offre ai giovani per supportare i percorsi di studio, professionali e di vita in città: Moving to del progetto Ravenna welcomes talents, Informagiovani, Campus UNIBo di Ravenna, Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Centro per l’impiego di Ravenna.

L’evento si inserisce nel progetto Ravenna welcomes talents del Comune di Ravenna, co-finanziato dalla Regione, nell’ambito della Legge n. 2/2023 per l’Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti a elevata specializzazione in Emilia-Romagna, ed è organizzato in collaborazione da Agenzia regionale per il lavoro e Comune di Ravenna.

È gradita l’iscrizione al seguente link: https://bit.ly/4gClUoM

Per informazioni: talents@comune.ra.it