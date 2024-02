Ravenna, giorni contati per gli storici capanni. Un’ordinanza dispone l’abbattimento

Un pezzo di storia e tradizione della costa ravennate spazzata via, come granelli di sabbia al vento. Paragone più che mai calzante, perché di spiaggia qui si parla. Da Casalborsetti a Lido di Classe, 74 capanni balneari rischiano di scomparire. Alcuni sono già stati smantellati in questi giorni, come disposto da un’ordinanza di ingiunzione che impone ai proprietari non in regola con il titolo concessorio di liberare lo spazio demaniale sul quale regolarmente da decenni pagano il canone. Per intenderci, si tratta di quei caratteristici manufatti in legno che da oltre mezzo secolo sorgono alla spicciolata a ridosso della spiaggia, tra dune, stabilimenti e stradelli. E’ del 9 febbraio scorso la comunicazione giunta all’Associazione Capannisti Balneari, che invita i proprietari «a consegnare copia della documentazione demaniale legittimante l’occupazione di pubblico demanio marittimo mediante capanni balneari installati lungo il litorale di Ravenna». Chi non ha le carte in regola ha 90 giorni di tempo per rimuoverli. Il paradosso, tuttavia, è che fin dai primi anni 2000 nessuna concessione è più stata rinnovata, in apparenza, senza alcun motivo. Così si arriva al paradosso attuale, che vede i 94 soci dell’associazione in regola con il pagamento “dell’affitto” di un rettangolo di sabbia sul quale non può più sorgere una delle più autentiche tipicità del paesaggio locale.

