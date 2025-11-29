Ravenna, giardini Speyer: ordinanze antidegrado rinnovate fino al 31 maggio

Con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano e ambientale, tutelando la sicurezza e l’ordine pubblico, e in considerazione dei positivi effetti ottenuti in casi analoghi, il Comune di Ravenna ha rinnovato dall’1 dicembre al 31 maggio le ordinanze antialcol e antidegrado nelle zone dei giardini Speyer e di piazza Baracca.

I due provvedimenti prevedono il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche; è vietata anche la vendita mediante distributori automatici, seppur esercitata alla presenza di operatori o responsabili. È esclusa invece dal divieto la somministrazione negli spazi appositamente attrezzati dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con consumo sul posto.

È inoltre vietato il consumo di alimenti e bevande, ancorché analcoliche, con stazionamento su scalinate, marciapiedi, arredi urbani e, più in generale, stazionando sulla pubblica via, nelle aree verdi, nei porticati o in altre aree private a uso pubblico.