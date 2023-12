Ravenna, gessi e manifesti, arriva il progetto: si riscoprono i tesori dell’Accademia

Il Mar presenta la restaurazione dei gessi risalenti all’epoca in cui alla loggetta lombardesca aveva sede l’Accademia di Belle Arti. Ma non solo, oltre alla gipsoteca saranno fatti tornare a nuova luce anche i manifesti pubblicitari ritrovati alcuni anni fa in un sottotetto della struttura, anch’essi dell’epoca dell’Accademia. Un progetto da 300mila euro che è stato avviato con la catalogazione delle opere. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il piano per la catalogazione e il recupero delle raccolte che potranno impreziosire in futuro l’esposizione del Museo con 850 manifesti da catalogare.

Molto particolare la storia dei manifesti pubblicitari: sono circa 850, databili tra la metà del XIX secolo e la prima metà del Novecento. Raccolta che si è è formata nel tempo a partire dalla fondazione dell’Accademia e, secondo la relazione degli esperti, dovuta forse allo status “comunale” dell’Accademia. «E’ probabile infatti che il Comune avesse designato l’istituto artistico come il luogo più adatto per conservare le varie affissioni che venivano autorizzati».

Riscoperto nei primi anni del 2000 nel sottotetto della nuova sede dell’Accademia di Belle Arti, non sono mai stati inventariati. In linea generale si trovano manifesti relativi a prodotti commerciali, mostre, eventi e fiere di vario tipo. «Il corpus incluse le circostanze della sua origine e del suo ampliamento e le caratteristiche dei singoli pezzi - risulta pertanto interamente da indagare». Il loro recupero non è semplice: si tratta di manifesti molto datati e grandi, alcuni raggiungono i 3 metri di altezza, e la loro movimentazione non è semplice.

La raccolta dei gessi

Più nota è la raccolta dei gessi, nata per volere degli stessi fondatori dell’Istituto che, a partire da Ignazio Sarti, si impegnarono a dotare la scuola di un adeguato repertorio di modelli che potessero guidare gli studenti. La raccolta include calchi da reperti antichi e classici, donazioni di importanti mecenati e artisti famosi (da segnalare il prestigioso nucleo neoclassico con gessi provenienti dallo studio di Canova e Thorvalsen), copie da sculture romaniche e rinascimentali e da elementi architettonici e decorativi di varia natura nonché gessi originali poi tradotti in altro materiali da artisti del XX secolo. Una collezione che conta oggi 878 pezzi distribuiti però in vari luoghi dal momento che l’Accademia, da fine Ottocento in poi, si è spostata in varie sedi della città. Proprio i diversi traslochi hanno causato danni ai gessi che devono essere restaurati.