Ravenna, fugge con la moto da gara: arrestato dalla polizia

Via Ravegnana come una pista da motocross. Più che vincere una gara, però, un ragazzo visto sfrecciare in sella a una Honda da competizione nella zona della piscina comunale, stava tentando di seminare una Volante della polizia di Stato. Una serie di manovre spericolate, poi la svolta per le traverse della strada principale. E qui, alla fine, ha tentato di far svanire definitivamente le proprie tracce cambiandosi i vestiti. Con lui anche una ragazza, che si trovava in sella. C’erano quasi riusciti. Non fosse che una signora che abita nella zona si è insospettita nel vedere il giovane conducente togliersi la maglietta abbandonandola sul posto. Così ha subito chiamato la polizia. Inutile il cambio d’abito: notati camminare lungo via Galilei, le Volanti hanno fermato la coppia, arrestando per resistenza il ragazzo che guidava il veicolo.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna in edicola