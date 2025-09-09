Ravenna, fugge con il monopattino insieme alla droga ma viene raggiunto e arrestato

RAVENNA. Nella serata di domenica la Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, un cittadino italiano di trentanove anni, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato fermato dagli operatori, che, nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio, vedendo l’uomo sul monopattino che inveiva ad alta voce, gli intimavano di fermarsi. Lo stesso, incurante delle richieste degli operatori, iniziava a correre a bordo del proprio monopattino dandosi alla fuga e gettando poi un involucro contente sostanza stupefacente di tipo hashish del peso complessivo di 197 grammi, poi recuperato e sequestrato dagli agenti. L’uomo è stato raggiunto e una volta accompagnato in Questura per gli atti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente, nonché per violenza a pubblico ufficiale. Poi è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.