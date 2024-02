Ravenna, Fleximan torna a colpire

Fleximan torna a colpire a Ravenna. Nella notte è stato abbattuto un velo tarato sul limite dei 70 km orari in Via San Vitale in direzione Russi, 200 metri della via Monaldina. In queste ultime settimane, questo è il quinto caso di autovelox abbattuti nel corso della notte in provincia di Ravenna. Sull’ultimo atto vandalico indaga la polizia locale. I danneggiamenti precedenti si sono verificati a Sant’Alberto, a Osteria, Castel Bolognese e Faenza. Lo scorso 6 febbraio, un danneggiamento anche nel riminese.