Ravenna, finisce a processo per la truffa sentimentale all’amante. La donna rivuole 90mila euro

Amore e soldi. Due leve capaci di reggere per anni una relazione segreta che si è infranta solo quando è stato scoperto il tradimento. Non tanto quello delle “corna” messe ai rispettivi conviventi, quanto piuttosto il raggiro che si nascondeva dietro la storia extraconiugale. Una truffa sentimentale del valore di circa 90mila euro. è questa la cifra che una donna originaria di Lugo rivuole indietro dall’ormai ex amante, un 42enne residente nel Ravennate. Il processo nei suoi confronti (l’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Furnari) si è aperto ieri davanti al giudice Cosimo Pedullà, che ha rinviato l’udienza per ripercorrere i fatti sentendo direttamente la vittima, costituitasi parte civile e rappresentata dagli avvocati Giorgio Vantaggiato e Alessandra Giovannini.

