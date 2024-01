Ravenna, finge di essere stato alla guida al posto dell`amico: denunciati

Hanno provato ad ingannare gli agenti della polizia locale intervenuti attorno alle 4.10 di ieri su un incidente in viale Europa, all’altezza del Radicchio Rosso. L’auto era uscita di strada e non c’erano stati feriti. Cinque le persone presenti, uno dei quali si è qualificato come conducente. Il giovane si è sottoposto ad un pretest con esito negativo ma la spiegazione dei passeggeri e la titubanza nel rispondere ad alcune domande da parte degli altri quattro hanno fatto insorgere negli agenti il ragionevole dubbio in merito alla possibilità che alla guida non vi fosse il guidatore che si era preso la responsabilità.

Una breve indagine sul posto anche con altri testimoni ha permesso alla polizia locale di scoprire che in realtà al volante c‘era un’altra persona, peraltro intestataria del veicolo. E‘ scattata per entrambi la denuncia per sostituzione di persona in concorso. Il conducente è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza in concorso.

Poco prima, all’una, gli agenti sono intervenuti all’incrocio tra via Fiume Montone Abbandonato all’incrocio con Circonvallazione al Molino dove si erano scontrati due veicoli. Uno dei due conducenti, un ravennate dei 31 anni, è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato. L’uomo, già noto alle forze di polizia, al termine della redazione degli atti si è allontanato dopo aver minacciato gli agenti. Circostanza, anche questa, che potrebbe costargli caro.