Ravenna. Figliuolo gestirà anche i fondi per i danni delle trombe d’aria

Anche il tornado e gli eventi metereologici estremi che si sono abbattuti lo scorso luglio sul ravennate finiscono in capo al commissario per l’alluvione Francesco Paolo Figliuolo. Infatti, con l’approvazione unanime alla Camera di un ordine del giorno presentato da Ouidad Bakkali, deputata Pd, in occasione della discussione sul Dl Asset, la gestione dell’emergenza causata dai forti temporali e dal tornado dello scorso luglio sarà inclusa nella struttura commissariale in modo da “velocizzare le procedure per richiedere ristori e indennizzi”. “I terribili temporali e il tornado di quest’estate hanno colpito territori che erano già stati martoriati dalle alluvioni di maggio, mettendo in ginocchio comunità che, con tanta fatica, avevano cominciato a rialzarsi nonostante la totale assenza del governo”, spiega Bakkali. “Penso a Savarna ad Alfonsine e Voltana- prosegue la parlamentare ravennate- dove mi sono recata nelle settimane successive al tornado e ho potuto constatare la devastazione causata a famiglie e imprese”. Stima quindi i danni: “Sulla base delle segnalazioni dei Comuni colpiti- spiega- risultano danneggiate 7.000 abitazioni e 400 imprese, per circa 29 milioni di euro di danni a infrastrutture e beni pubblici, cui si sommano quelli agli edifici privati (126 milioni di euro) e alle attività produttive (73 milioni)”. Cifre rispetto cui “i 4 milioni e mezzo messi a disposizione finora dal Fondo per le emergenze nazionali- sottolinea- sono largamente insufficienti”. Di qui la richiesta tramite Odg al governo di “attribuire al commissario Figliuolo anche la gestione dell’emergenza legata agli eventi estremi di fine luglio- chiarisce Bakkali- e semplificare le procedure per famiglie e imprese”. Ieri dunque il parere favorevole a valutare la possibilità, “vigileremo affinché alle parole, questa volta, seguano fatti”, conclude la parlamentare.

Un ringraziamento per l’iniziativa arriva dal primo cittadino di Ravenna, Michele De Pascale. “Gli eventi metereologici estremi di luglio- ricorda- hanno pesantemente colpito alcune porzioni del nostro territorio, in particolare la zona di Savarna, Conventello e Grattacoppa a Ravenna, ma anche Alfonsine, Voltana e altri territori della Bassa Romagna”. Ma anche se il governo ha inserito gli eventi di luglio tra le emergenze nazionali, “sono stati stanziati fondi scarsissimi”, per farvi fronte, lamenta il sindaco, coprendo solo in minima parte famiglie e imprese. Quindi “il Governo, dando parere favorevole a questo Odg, si è impegnato a valutare la proposta, che ci auguriamo venga accolta- conclude- poiché questo permetterebbe di affrontare in maniera organizzata la fase di ripristino e di semplificare le procedure di richiesta di ristori ed indennizzi per i cittadini che aspettano già da diversi mesi una risposta chiara e strutturata”. Soddisfatto anche il sindaco di Lugo, Davide Ranalli che sottiline come si possa “gestire assieme la ricostruzione dopo l’alluvione e quella dopo il tornado. Ovvero assegnare alla struttura del commissario Figliuolo anche le risorse per le nostre frazioni a nord dove i cittadini colpiti erano stati in larghissima parte toccati anche dall’alluvione”. Questa, aggiunge ere una richiesta che “avevamo fatto appena dopo i devastanti fatti del 22 luglio e ora è stata assunta dalla parlamentare Ouiddad Bakkali e accolta all’unanimità nella discussione del decreto legge Asset, in queste ore alla Camera. Una decisione giusta, a tutela dei cittadini, che ora va trasformata in realtà”, chiosa.