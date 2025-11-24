Ravenna, fiaccolata contro la violenza sulle donne martedì 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domani, martedì 25 novembre a Ravenna si terrà la manifestazione pubblica “Fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne”, in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

Il ritrovo è previsto per le 17.15 in piazza del Popolo, dove saranno distribuite le fiaccole ai partecipanti. Ad aprire l’iniziativa sarà il flash mob “È strage”, a cura della Casa delle donne, cui seguirà l’intervento del sindaco Alessandro Barattoni e quello di Sara Errani, segreteria Cgil Ravenna, a nome delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.

Alle 18.10 circa il corteo partirà per le vie del centro, accompagnato dall’associazione nazionale Carabinieri - nucleo volontario e dalla Polizia locale, attraversando via Cairoli e via Corrado Ricci, per raggiungere piazza San Francesco alle 18.30, dove si terrà la performance teatrale “Sotto la cenere”, a cura di Spazio A, con la partecipazione dell’associazione Turbe giovanili.

La fiaccolata proseguirà poi lungo piazza Caduti e via Guerrini, per concludersi in piazzetta Serra, al monumento dedicato alle vittime di femminicidio, dove Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, terrà l’intervento conclusivo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.