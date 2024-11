A Ravenna questa mattina si sono svolte le celebrazioni per la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Alle 9.15 al monumento ai Caduti in viale Farini, si è tenuta la deposizione di corone al monumento ai Caduti e la lettura di messaggi commemorativi. A seguire in piazza del popolo si è svolta la cerimonia militare dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale e da brani a tema cantati dagli alunni della scuola media Don Minzoni.