Ravenna, fermati due presunti scafisti

Erano in mezzo agli altri migranti sbarcati lunedì mattina a Marina di Ravenna, con la differenza che avrebbero retto per alcune ore il timone dell’imbarcazione partita dalla Libia e poi soccorsa dalla Ong Ocean Viking a circa 39 miglia dalle coste africane: per questa ragione i presunti scafisti, due sudanesi di 39 e 24 anni, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Squadra mobile della Questura di Ravenna.

L’ipotesi di reato è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: i due, che attualmente si trovano in carcere a Ravenna e sono difesi dagli avvocati Carlo e Carlotta Benini e Maria Grazia Russo, oggi saranno davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti per l’udienza di convalida.

I video e il salvataggio

Il fermo era scattato lunedì sera, nell’ambito degli accertamenti di rito conseguenti allo sbarco: i video trovati dalla Squadra mobile in alcuni cellulari dei profughi mostrerebbero i due alla guida della barca in vetroresina salpata dalla Libia. Secondo quanto trapelato, un cellulare apparterrebbe proprio a uno dei due presunti scafisti. Il 39enne e il 24enne facevano parte del primo gruppo di migranti intercettato dalla Ocean Viking in acque internazionali: la nave della Ong Sos Mediterraneé era infatti intervenuta per prestare soccorso ai 29 profughi che si trovavano a bordo. Tra questi c’erano 23 siriani, 3 bengalesi e 3 sudanesi: 2 di loro sono i presunti scafisti. La Ocean Viking aveva poi proseguito la navigazione, soccorrendo due giorni dopo un secondo gruppo di 18 persone formato in prevalenza da bengalesi.

L’interrogatorio

Martedì il 39enne e il 24enne sono stati interrogati in Procura, dove hanno ammesso di avere guidato l’imbarcazione dalla partenza fino all’arrivo della Ong. Il più giovane avrebbe inoltre spiegato che la richiesta di porsi al timone sarebbe giunta dai trafficanti libici, in quanto solo lui e il 39enne, tra i migranti diretti verso l’Europa, erano in grado di svolgere tale compito. I due, in cambio di tale disponibilità, avrebbero ricevuto uno sconto sulla tariffa da corrispondere ai trafficanti per la tratta, pagando un migliaio di dirham libici, corrispondenti a circa 200 euro.

Va da se che probabilmente gli inquirenti vorranno ascoltare anche le altre persone che hanno compiuto la traversata per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Il precedente

Questa è la seconda volta in poco più di un mese che Squadra mobile e Procura stringono il cerchio intorno ai presunti traghettatori del Mediterraneo. Già a fine settembre, infatti, il fermo aveva raggiunto Hamdy Al Ashraf, 23enne egiziano indicato come l’uomo al timone da alcuni che con lui erano partiti dal porto di Misurata, sempre in Libia, per poi essere raccolti dalla nave Life Support approdata a Porto Corsini. Il ragazzo, difeso dagli avvocati Luca Orsini e Eleonora Sgro, era poi stato scarcerato, ma sia lui che gli altri profughi della nave, accolti dal convento Emiliani di Fognano a Brisighella, nel giro di un paio di giorni si erano volatilizzati facendo perdere le proprie tracce. Pare che la destinazione dei migranti che erano stati affidati all’istituto brisighellese - prevalentemente provenienti dalla Siria - fosse il Nord Europa, in particolare la Germania.

Di certo c’è che la loro repentina partenza ha posto un notevole ostacolo alle indagini della Procura, che era intenzionata a sentire tutti in incidente probatorio per fare chiarezza sulla vicenda.