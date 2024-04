Ravenna. Ferito a colpi di pistola continuava a spacciare anche dal letto dell’ospedale VIDEO

RAVENNA I Carabinieri del Nucleo investigativo di Ravenna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna su richiesta della Procura nei confronti di tre cittadini albanesi (due uomini e una donna) ritenuti a vario titolo responsabili di tentata estorsione, detenzione di arma illegale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scaturita dal ferimento di un cittadino albanese con diversi colpi di arma da fuoco avvenuto la sera del 15 dicembre scorso in un esercizio commerciale dove erano presenti anche altre persone, con ogni probabilità per un debito di denaro non onorato.

Il ferito, insieme alla moglie connazionale, avrebbe messo in piedi un’attività di spaccio nell’hinterland ravennate, che avrebbe portato avanti anche all’interno della stanza dell’ospedale civile di Ravenna dove era stato ricoverato dopo il ferimento.

I militari hanno trovato nell’abitazione dell’uomo che ha sparato i colpi 50 grammi di hashish e 26mila euro in contanti. In quella del ferito 100 grammi di cocaina.

Per i due uomini è scattato l’arresto e la detenzione nel carcere di Ravenna. Per la donna sono invece arrivati gli arresti domiciliari.