Ravenna, falsi green pass: 98 rinvii a giudizio, tra i condannati c’è anche un consigliere comunale

Saranno in 98 a dover presentarsi a inizio 2025 di fronte al giudice monocratico in tribunale a Ravenna per l’inizio del dibattimento che li vedrà imputati di falso per la vicenda dei green pass fasulli ottenuti a seguito delle vaccinazioni eseguite dal dottor Mauro Passarini: il medico 67enne, che ha già patteggiato una pena di due anni, avrebbe inoculato soluzioni fisiologiche o dosi fortemente annacquate di siero a centinaia di pazienti, tra i quali coloro per cui il giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti ha scelto di accogliere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto procuratore Angela Scorza. Al termine dell’udienza di oggi sono arrivate anche diverse condanne per la maggior parte dei 35 imputati che avevano scelto il rito abbreviato: nella lista figura anche un nome noto, quello di Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna e coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni. Nei suoi confronti il giudice per l’udienza preliminare ha pronunciato una sentenza di condanna a 9 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Nove, invece, le assoluzioni tra chi aveva optato per il rito abbreviato. Le restanti posizioni, circa un’ottantina, sono quelle di chi ha scelto la strada del patteggiamento: in questo caso le pene accordate vanno dai 5 ai 6 mesi e 20 giorni. Alcuni hanno chiesto la commutazione in una pena pecuniaria per cifre che vanno da un minimo di 800 euro a un massimo di 2100 euro.