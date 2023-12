Ravenna. Falla in una tubatura, strada allagata e case senz’acqua

Si crea una falla in una tubatura dell’acquedotto e lungo l’asfalto di viale Pallavicini spunta una fontana. Strada allagata e abitazioni senz’acqua. E’ accaduto sabato, e fino a questa mattina i residenti della zona sono rimasti con i rubinetti fuori uso, in attesa che gli operai intervenissero per sistemare la rottura. Il guasto si è verificato in prossimità della fermata dell’autobus, all’altezza della svolta per via Candiano. Le cause della falla sono in corso di accertamento, ma è probabile che siano legate all’abbassamento del livello dell’asfalto. La zona è infatti interessata dal frequente passaggio di autobus del trasporto urbano, che proprio nel punto in cui la tubatura ha ceduto vede una delle fermate del quartiere Darsena. E la questione traffico è oltretutto al centro di numerose rimostranze che da tempo i residenti inviano al Comune.