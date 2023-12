Ravenna, ex Farmografica Cervia: sindacati in piazza - Gallery

Circa 70 partecipanti in Piazza XX settembre a Ravenna per la manifestazione in difesa della ex Farmografica Cervia indetta da Cgil e Uilcom. Tra i manifestanti anche il sindaco di Cervia Massimo Medri. “Con la scusa dell’alluvione - si legge nel volantino sindacale - la multinazionale austriaca Mayr-Melnhof vuole chiudere definitivamente lo stabilimento che ospitata la vecchia Farmografica di Cervia e si appresta a licenziare 92 dipendenti. Si tratta di un pesante attacco a Cervia e al suo territorio”. Una delegazione di manifestanti accompagnata dal sindaco di Ravenna Michele De Pascale è stata ricevuta dal Prefetto Castrese De Rosa.