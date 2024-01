Nella mattinata di oggi la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente due Odg presentati dalla deputata del Pd Ouidad Bakkali riguardanti il territorio ravennate, in merito alla situazione dell’ex-Farmografica di Cervia e all’iter autorizzativo dei parchi eolici offshore.

In particolare l’Odg su ex farmografica che impegna il Governo ad intervenire affinché un’azienda subentrante, che rileva uno stabilimento in crisi colpito dall’alluvione, possa accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla struttura commissariale per la ricostruzione; l’Odg riguardante l’eolico offshore stabilisce la massima priorità e la precedenza assoluta per i progetti rinnovabili offshore realizzabili nel breve termine, quindi a beneficio per le particolari caratteristiche del progetto Agnes e dei futuri progetti rinnovabili offshore nell’Alto Adriatico.

“Voglio esprimere il mio apprezzamento per l’ottima e importantissima iniziativa dell’onorevole Bakkali, che ringrazio di cuore - commenta il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – questi due Odg sono di assoluta rilevanza per il nostro territorio, mettendo al centro il lavoro e lo sviluppo economico. Voglio ringraziare anche tutte le forze politiche che hanno votato all’unanimità i due Odg e in particolare, relativamente a quello sull’eolico offshore, ringrazio il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e la viceministra Vannia Gava per il parere positivo”.